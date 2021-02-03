Секретар РНБО: В Україні багато антиукраїнських каналів, але для санкцій потрібні підстави

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данілов заявив, що в Україні працює багато телеканалів з антиукраїнським порядком денним, і після надходження підтверджувальних документів РНБО запроваджуватиме санкції стосовно них.

Про це він повідомив на брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Таких каналів дуже багато. Залежно від того, коли у нас будуть відповідні документи, саме документи, а не емоції, буде відповідне реагування", - сказав Данілов.

Він наголосив, що не має значення, в якому регіоні діє такий телеканал, реагування буде однаковим.

Секретар РНБО також прокоментував вже запроваджені санкції стосовно телеканалів "112 Україна", NewsOne та ZIK.

"Для того щоб ухвалити таке рішення, нам потрібні були відповідні документи. Не нам, а службам відповідних наших розвідок, відповідних наших спеціалізованих служб, які отримують із бюджету за це гроші та які відпрацьовуються на користь нашої держави. Як тільки з'явилися всі ці підстави, ми відразу ж провели засідання Ради нацбезпеки і оборони та проголосували", - зазначив Данілов.

За його словами, передусім такими підставами є рішення Верховної Ради та звернення Служби безпеки України з відповідними документами до апарату РНБО. При цьому частина документів є засекреченою.

"Згідно із законом про санкції, є п'ять інституцій, які можуть робити подання до РНБО для застосування цих санкцій. Це – президент України, Верховна Рада, Кабінет міністрів, Служба безпеки України і Національний банк... Люди, які подають ці документи, мають розуміти, про що йдеться. Єдине, що можу сказати, що частина цих документів є секретними, тому що йдеться про інформацію, яку ми отримуємо з держави, яка на сьогодні здійснює агресивні плани стосовно нашої країни", - додав Данілов.

Він зазначив, що частину санкцій було ухвалено з урахуванням рішення Ради за 2018 рік, і подякував депутатам, які ухвалили таке рішення.

"Із 3 жовтня минулого року, коли президент призначив мене секретарем РНБО, ми відразу почали опрацьовувати всі документи, які були передані нам у спадок з тих часів, які були до нас. Готувати такі документи треба дуже ретельно, їх треба дуже ретельно вивчати і треба мати 100%-ве підґрунтя для того, щоб ухвалювати відповідне рішення", - зазначив Данілов.

При цьому він наголосив, що все, що відбувається, "відбувається у рамках закону та в рамках чинної нашої Конституції", і зазначив, що "не йдеться про свободу слова - йдеться про інформаційний тероризм стосовно нашої країни".

Данілов, який був міським головою Луганська у 1994-1997 роках, а у 2005 році - очолював Луганську ОДА, наголосив, що причиною того, що сталося в Луганську, є, зокрема, інформаційна політика. Тому влада не може допустити повторення цього в інших містах України.

"Що стосується закриття цих каналів і запровадження цих санкцій, що було зроблено вчора, я в Луганську бачив на власні очі, починаючи з 94-го року, цю повзучу мовну окупацію, цю повзучу дестабілізацію ситуації, і ми наслідки сьогодні бачимо - те, що сьогодні там відбувається. Ми не можемо допустити, щоб це відбувалося в усій країні. Є розуміння інформаційного тероризму, якого ми не можемо допустити", - сказав він.

Нагадаємо, 2 лютого президент Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції щодо пов'язаних з представниками партії ОПЗЖ Віктором Медведчуком і Тарасом Козаком телеканалів 112, NewsOne і ZIK, а також двох літаків, на яких ті літали до Росії прямими рейсами.

Зеленський пояснив, що санкції ввели саме зараз, оскільки були зафіксовані причини для їх впровадження. Які саме - він не сказав, але представниця "Слуги народу" заявила, що це - фінансування юросіб з держави-агресора з використанням схем у ОРДЛО. Цим вона підтвердила інформацію про те, що підставою для введення санкцій проти Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування спецслужб, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

США підтримали рішення РНБО про санкції, а в Євросоюзі оцінюють ситуацію.