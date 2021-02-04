Блокування каналів Медведчука: РНБО скористалась рішенням Ради від 2018 року
Блокування каналів Медведчука: РНБО скористалась рішенням Ради від 2018 року
Порошенко підтримав санкції проти 112, Zik і NewsOne
Порошенко підтримав санкції проти 112, Zik і NewsOne
Алексей Резников: «Тотальная амнистия не может быть применена»
Алексей Резников: «Тотальная амнистия не может быть применена»
Путін у Єльцина: Кремль готується до транзиту
Путін у Єльцина: Кремль готується до транзиту
Путін, Навальний і шлях до узурпації
Путін, Навальний і шлях до узурпації
Вітренку знайшли нову посаду, якщо він не пройде в Кабмін (доповнено)
Вітренку знайшли нову посаду, якщо він не пройде в Кабмін (доповнено)
Україна запровадила санкції щодо літаків, на яких Медведчук і Козак літали в Росію
Україна запровадила санкції щодо літаків, на яких Медведчук і Козак літали в Росію
Самый громкий голос
Самый громкий голос
Зеленський запровадив санкції щодо нардепа Козака та телеканалів Медведчука
Зеленський запровадив санкції щодо нардепа Козака та телеканалів Медведчука
ГоловнаСуспільствоПодії

Затримали відповідального за протипожежну безпеку у лікарні Запоріжжя

Слідство відпрацьовує кілька версій загоряння.

Затримали відповідального за протипожежну безпеку у лікарні Запоріжжя
Фото: gp.gov.ua

Правоохоронці затримали службову особу, відповідальну за протипожежну безпеку Запорізької обласної інфекційної лікарні,де в ніч на 4 лютого внаслідок пожежі загинули чотири людини.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"Наразі службову особу, відповідальну за техногенний та протипожежний стан Обласної інфекційної клінічної лікарні, затримано в порядку ст. 208 КПК України", - сказано в повідомленні.

У ході досудового розслідування, оглядів місця події, обшуків встановлені факти порушень у діяльності цього медичного закладу вимог законодавства України про пожежну безпеку та про об’єкти з підвищеною небезпекою.

"Слідством відпрацьовується ряд версій виникнення загоряння, зокрема використання медичного обладнання без наявності відповідних дозволів, з порушенням встановлених правил, що призвело до витоку кисню через систему штучної вентиляції легень з подальшим його критичним накопиченням у приміщенні палати та вибухом з виникненням пожежі", - повідомляють в Офісі генпрокурора.

Результати судово-медичних експертиз свідчать, що смерть настала від шоку, викликаного термічними опіками полум’ям. Ще двоє постраждалих з опіками та отруєнням продуктами горіння госпіталізовані.

Фото: gp.gov.ua

Нагадаємо, в ніч на 4 лютого в реанімації Запорізької обласної інфекційної лікарні сталася масштабна пожежа, в результаті якої загинули четверо людей.

Відкрито справу за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 270 КК України).

Слідство розглядає кілька версій причини пожежі в інфекційній лікарні Запоріжжя. Серед можливих причин - порушення пожежної безпеки, техніки безпеки під час роботи з обладнанням, а також несправність медичного обладнання. Не виключається і версія підпалу.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час візиту на місце трагедії також повідомив, що не виключається вибух обладнання, адже вогонь поширився дуже швидко. Фахівці встановлюють причину вибуху.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також