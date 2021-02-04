Правоохоронці затримали службову особу, відповідальну за протипожежну безпеку Запорізької обласної інфекційної лікарні,де в ніч на 4 лютого внаслідок пожежі загинули чотири людини.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"Наразі службову особу, відповідальну за техногенний та протипожежний стан Обласної інфекційної клінічної лікарні, затримано в порядку ст. 208 КПК України", - сказано в повідомленні.

У ході досудового розслідування, оглядів місця події, обшуків встановлені факти порушень у діяльності цього медичного закладу вимог законодавства України про пожежну безпеку та про об’єкти з підвищеною небезпекою.

"Слідством відпрацьовується ряд версій виникнення загоряння, зокрема використання медичного обладнання без наявності відповідних дозволів, з порушенням встановлених правил, що призвело до витоку кисню через систему штучної вентиляції легень з подальшим його критичним накопиченням у приміщенні палати та вибухом з виникненням пожежі", - повідомляють в Офісі генпрокурора.

Результати судово-медичних експертиз свідчать, що смерть настала від шоку, викликаного термічними опіками полум’ям. Ще двоє постраждалих з опіками та отруєнням продуктами горіння госпіталізовані.

Фото: gp.gov.ua

Нагадаємо, в ніч на 4 лютого в реанімації Запорізької обласної інфекційної лікарні сталася масштабна пожежа, в результаті якої загинули четверо людей.

Відкрито справу за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 270 КК України).

Слідство розглядає кілька версій причини пожежі в інфекційній лікарні Запоріжжя. Серед можливих причин - порушення пожежної безпеки, техніки безпеки під час роботи з обладнанням, а також несправність медичного обладнання. Не виключається і версія підпалу.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час візиту на місце трагедії також повідомив, що не виключається вибух обладнання, адже вогонь поширився дуже швидко. Фахівці встановлюють причину вибуху.