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Поблизу Південного на Донбасі окупанти поранили українського бійця

Окупанти здійснили обстріл українських позицій з мінометів та стрілецької зброї

Поблизу Південного на Донбасі окупанти поранили українського бійця
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Унаслідок обстрілу з боку російських найманців на Донбасі отримав поранення український військовослужбовець.

Окупанти здійснили обстріл українських позицій біля Південного із 82-мм мінометів та стрілецької зброї, повідомляє пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець отримав вогнепальне поранення. Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку", - сказано в повідомленні.

Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Нагадаємо, у вівторок, 2 лютого, на Донбасі загинув військовослужбовець 503-го окремого батальйону морської піхоти Дмитро Власенко з села Грушівка Первомайського району Миколаївської області.

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