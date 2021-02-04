В схованці було понад 1600 гранат і десятки пістолетів.

Фото: police.dn.ua

Співробітники карного розшуку поліції Донецької області виявили величезну схованку зі зброєю в закинутій будівлі на території Приморського району Маріуполя.

На сайті місцевої поліції йдеться, що там знайшли понад 1600 гранат РГД-5 та Ф-1, 2000 освітлювальних ракет, 1060 запалів УЗРГМ, 2 крупнокаліберних стволи, 61 пістолет Макарова, а також 124 ящика патронів калібру 7,62 та 14,5.

Боєприпаси вилучили на експертизу, відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу.

Фото: police.dn.ua

Фото: police.dn.ua

Фото: police.dn.ua

Фото: police.dn.ua

Фото: police.dn.ua

Фото: police.dn.ua