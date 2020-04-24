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Полиция нашла огромный тайник с оружием в бывшем детском лагере возле Волновахи

Процесс изъятия длился около 10 часов.

Фото: police.dn.ua

Сотрудники уголовного розыска полиция Донецкой области обнаружили огромный тайник с оружием в бывшем детском лагере в поселке Ольгинка Волновахского района.

На сайте местной полиции говорится, что там нашли огнемет "Шмель", 34 артиллерийские мины и взрыватели к ним, 33 гранатомета, 45 гранат к гранатометам, 73 заряда к гранатометам, 8 противопехотных мин, 6 противотанковых мин, 1682 крупнокалиберных снаряда калибром 14,5 и 30 мм, 367 гранат и 47 запалов к ним, 14 173 патрона различных калибров, снайперскую винтовку и два автомата Калашникова. Минимум один из них был украден из воинской части в Крыму во время незаконной аннексии.

Фото: don.gp.gov.ua

Процесс изъятия оружия и боеприпасов длился около 10 часов.

Полиция устанавливает происхождение оружия и лиц, которые его собрали.

Открыто производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса - незаконное обращение с оружием.

Фото: police.dn.ua

Фото: police.dn.ua

Фото: police.dn.ua

Фото: don.gp.gov.ua

Фото: don.gp.gov.ua

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