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На Яворовском полигоне нашли тело курсанта с огнестрельным ранением в грудь

На месте происшествия работают следователи и работники военной прокуратуры.

На Яворовском полигоне нашли тело курсанта с огнестрельным ранением в грудь
Архивное фото

В среду, 22 апреля, около 18.30, на Яворовском военном полигоне во Львовской области обнаружили тело курсанта одного из высших военных учебных заведений с огнестрельным ранением в грудь.

Об этом сообщила в фейсбуке военная служба правопорядка в ВСУ.

На месте происшествия работают следователи и работники военной прокуратуры. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Следствие продолжается.

В комментарии ZAXID.NET начальник группы по связям с общественностью военной службы правопорядка в ВСУ Владимир Потапов уточнил, что пгибший парень учился примерно на 3-4 курсе академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного.

Следователи пока не комментируют произошедшее, но по информации издания, предварительная версия - самоубийство.

Напомним, в начале апреля на Яворовском полигоне приостановили стрельбы из ЗРК из-за падения снаряда во двор жилого дома.

Яворовский военный полигон находится в 30 км к северо-западу от Львова.  Официальное его название - Международный центр миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного.

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