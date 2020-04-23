На Яворовском полигоне нашли тело курсанта с огнестрельным ранением в грудь

На месте происшествия работают следователи и работники военной прокуратуры.

В среду, 22 апреля, около 18.30, на Яворовском военном полигоне во Львовской области обнаружили тело курсанта одного из высших военных учебных заведений с огнестрельным ранением в грудь.

Об этом сообщила в фейсбуке военная служба правопорядка в ВСУ.

На месте происшествия работают следователи и работники военной прокуратуры. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Следствие продолжается.

В комментарии ZAXID.NET начальник группы по связям с общественностью военной службы правопорядка в ВСУ Владимир Потапов уточнил, что пгибший парень учился примерно на 3-4 курсе академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного.

Следователи пока не комментируют произошедшее, но по информации издания, предварительная версия - самоубийство.

Напомним, в начале апреля на Яворовском полигоне приостановили стрельбы из ЗРК из-за падения снаряда во двор жилого дома.

Яворовский военный полигон находится в 30 км к северо-западу от Львова. Официальное его название - Международный центр миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного.