Нацсовет проверит телеканал "112 Украина" из-за российского мультфильма на Пасху

Нацсовет по телевидению и радиовещанию назначила внеплановую проверку телеканалу "112 Украина" (ООО "ТРК 112-ТВ") в связи с публикацией на Пасху российского мультфильма "Необыкновенное путешествие Серафимы", созданного при участии РПЦ.

Решение было принято в четверг, 23 апреля, говорится на сайте ведомства.

Основанием для проверки стало участие в создании мультфильма российского актера Александра Михайлова, который входит в список лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности.

В марте 2014 года он подписал обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку оккупации Крыма. Позже он ездил на оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, где называл себя "колорадом".

Национальный совет проверит деятельность телеканала "112 Украина" на наличие нарушений после окончания карантина. В случае их подтверждения лицензиату грозит взыскание.

Напомним, в декабре 2019 года "112 Украина" получил предупреждение от Нацсовета за несоблюдение правил вещания в День памяти защитников Украины, а в сентябре - за нарушение программной лицензии.

В январе Нацсовет назначил еще одну проверку за высказывания пророссийских политиков, таких как Виктор Медведчук, Вадим Рабинович, Илья Кива, Наталья Королевская и другие.

Под брендом "112 канал" работают шесть телерадиокомпаний: ТРК "112 ТВ", "ТВ Выбор", "Партнер-ТВ", "Новый формат", "Ариадна-ТВ", "Лидер-ТВ". На одну из них записана спутниковая лицензия канала. Пять других в 2011 году победили в конкурсе на места в цифровом мультиплексе МХ-5, предназначенном для региональных и местных вещателей. Впоследствии эти компании сменили владельцев, и вместо пяти отдельных региональных телеканалов на их частотах запустился де-факто общенациональный канал "112 Украина".

Владельцем телеканала является соратник Медведчука Тарас Козак.