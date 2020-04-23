В мае начнется укладка асфальта на Подольско-Воскресенском мосту, - Кличко

Начало асфальтирования Подольско-Воскресенского моста в Киеве запланировано на май.

Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

"Подольско-Воскресенский мостовой переход строят. Чтобы обустроить новые съезды на Верхней и Нижней Валы, разбирают старый вантовый мост. Работы по демонтажу аварийной конструкции продолжаются уже несколько недель. Продолжается строительство заезда на мостовой переход с улицы Верхний вал. Специалисты собирают металлоконструкции, который затем с помощью супердомкартов поставят на опоры. Переводят также инженерные сети, устраивают технологические площадки и проезды", - рассказал он.

Также Кличко сообщил, что продолжается сооружение насыпи в районе Русановских садов и строительство моста над ними. Рабочие приступили к бетонированию установленного прогона моста со стороны Троещины.

"В мае дорожники начнут асфальтирование проезжей части Подольско-Воскресенского мостового перехода. А в начале лета - начнут устанавливать ванты на арочную конструкцию моста. Далее полностью демонтируют нижнюю часть временных опор и мост "встанет" на свое место. Хочу подчеркнуть: мы делаем все, чтобы до конца этого года открыть автомобильное сообщение Подольско-Воскресенским мостовым переходом. И начать строительство новой ветки метро", - отметил мэр столицы.

Напомним, Подольско-Воскресенский мостовой переход через Днепр должен разгрузить перегруженный Московский мост. Кроме того, по нему планируют пустить четвертую ветка Киевского метро - от Жулян до Троещины. Сейчас готовность моста - чуть более половины. Существенные работы на объекте практически не велись с 2011 года, когда упал плавучий кран "Захарий".

Ранее сообщалось, что автомобильное транспортное сообщение через мост планируют открыть через полтора-два года.