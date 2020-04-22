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Военный вертолет совершил вынужденную посадку в Киевской области

Во время полета в один из двигателей залетела птица, что повлекло отказ двигателя.

Вертолет Ми-8 Бориспольской бригады транспортной авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины совершил вынужденную посадку на необорудованную площадку вблизи Иванкова Киевской области.

Инцидент произошел около 17:00 22 апреля, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

По словам экипажа, во время полета в один из двигателей вертолета залетела птица, что повлекло отказ двигателя.

"Благодаря обученности экипажа Ми-8 успешно совершил вынужденную посадку на одном двигателе. Для этого командир визуально выбрал место в полевой местности вблизи населенного пункта Иванков Киевской области и посадил машину", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Отмечается, что в этот день экипажи вертолетов Ми-8 осуществляли плановые полеты на предельно малых высотах, отрабатывая упражнения по курсу боевой подготовки на групповую слетанность в составе пары.

"Вертолет невредим, экипаж - в норме", - сообщили в ведомстве.

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