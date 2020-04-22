За сутки боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

С начала суток российско-оккупационные войска шесть раз обстреляли позиции украинских военных, применяя минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом говорится в вечерней сводке штаба операции Объединенных сил.

"Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили враждебную активность", - отмечается в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано пять обстрелов: утром боевики открывали огонь из гранатометов по позициям ВСУ возле Богдановки и Лебединского. По опорным пунктам в районе Широкино противник применил миномет 82-го калибра - 5 мин. После обеда боевики обстреляли защитников Павлополя и Авдеевки из гранатометов крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности группировки "Север" боевики обстреляли военных возле Орехово.

Потерь среди ВСУ не было.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее заявил, что при его каденции война на Донбассе закончится.