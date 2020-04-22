Зеленский: уверен, что при моей каденции мы закончим эту войну

"Еще нужно время. Немного нужно времени".

Президент Владимир Зеленский считает, что ему до конца каденции удастся закончить войну на Донбассе.

Об этом он сказал в интервью для фильма "Год президента Зеленского", показанного в эфире украинского телевидения.

"Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен... Я говорил, что готов ждать один год. Если "минский процесс" не будет работать, то мы будем менять тактику. Мы к этому готовы. Год еще не прошел", - сказал он.

Зеленский считает, что первым шагом к прекращению был обмен, а вторым - встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция).

"Это очень важно. Потому что если нет площадки, на которой можно договориться о завершении войны, то ты никак ее не завершишь... Никто страну не сдал, на коленях не стоял, как говорили. Мы вышли с очень неплохим результатом. Диалог не оборвался. Ведь после таких встреч люди могут вновь на несколько лет заморозить свои отношения и тогда не будет никакого прогресса", - добавил он.

Также президент напомнил, что встречи Трехсторонней контактной группы в Минске начали проводить каждую неделю, а не раз в месяц или квартал, как бывало раньше.

По его мнению, частичные победы у Украины есть, но для возвращения территориальной целостности еще необходимо время.

"Частичные победы, они, наверное, есть, но будем ждать полный результат, когда мы действительно вернем наши территории. Еще нужно время. Немного нужно времени", - сказал Зеленский.