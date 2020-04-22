Шмыгаль сообщил, что во время выхода из карантина общественный транспорт будут запускать поэтапно

Он не назвал точную дату, но подчеркнул, что это не произойдет раньше 11 мая.

Во время выхода Украины из карантина из-за коронавируса общественный транспорт будут запускать поэтапно. Вначале планируется облегчить ограничения на городской транспорт, сообщил в интервью "РБК-Украина" премьер-министр Денис Шмыгаль.

При этом, по его словам, в транспорте будет обязательство соблюдать определенные условия и дистанцию.

"Затем перейдем к междугородному, потом – к межобластному сообщению, и, наверное, в самом конце будем рассматривать восстановление авиаперевозок или глобальных железнодорожных перевозок", - добавил Шмыгаль.

Он не сказал, когда может начаться снятие ограничений с передвижения на общественном транспорте, но подчеркнул, что это точно не произойдет раньше 11 мая.

Шмыгаль добавил, что до 11 мая в Украине будет сохраняться карантин, поскольку прогнозируется два пика заболеваемости - в конце апреля и 3-8 мая. При этом премьер сообщил, что карантинные меры несколько смягчат.

"Например, планируем смягчить условия обязательной обсервации. Возможно, будут еще две-три сферы, в которых мы рассмотрим смягчение карантинных мер", - заявил он.

Напомним, что Кабинет министров планирует создать большое количество "простых" рабочих мест, чтобы обеспечить доход тем, кто потеряет из-за кризиса.