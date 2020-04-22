В Черновицкой области с разницей в день умерли братья 19 и 25 лет с подозрением на COVID-19
В Черновицкой области с разницей в день умерли братья 19 и 25 лет с подозрением на COVID-19
Уманский готовится стать советником Ермака
Уманский готовится стать советником Ермака
Мэр Ивано-Франковска распорядился вывезти ромов на Закарпатье
Мэр Ивано-Франковска распорядился вывезти ромов на Закарпатье
"Барселона" готова расстаться в ближайшее трансферное окно со всеми футболистами, кроме трех
"Барселона" готова расстаться в ближайшее трансферное окно со всеми футболистами, кроме трех
В прифронтовом поселке Новотроицкое произошла массовая драка с участием ста человек
В прифронтовом поселке Новотроицкое произошла массовая драка с участием ста человек
В одном из общежитий Вишневого коронавирусом заразились 37 человек, двое умерли
В одном из общежитий Вишневого коронавирусом заразились 37 человек, двое умерли
Тоталітарний довгобуд: що не так з «Дау» Ільї Хржановського. Частина 1
Тоталітарний довгобуд: що не так з «Дау» Ільї Хржановського. Частина 1
Карантин продлят до 12 мая в смягченном варианте (обновлено)
Карантин продлят до 12 мая в смягченном варианте (обновлено)
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
ГлавнаяОбществоЗдоровье

За сутки количество заболевших COVID-19 в ВСУ увеличилось на четыре

Двое пациентов госпитализированы. 

За сутки количество заболевших COVID-19 в ВСУ увеличилось на четыре
Фото: EPA/UPG

По состоянию на 7 утра 22 апреля в Вооруженных силах Украины было зарегистрировано 43 случая заболевания коронавирусом. За сутки количество увеличилось на четыре, сообщили на странице Командования медицинских сил ВСУ в Facebook. 

Четыре человека выздоровели, двое умерли. На изоляции находятся 289 человек.

Среди тех, у кого коронавирус был обнаружен за прошлые сутки, один находится в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона, один в Мукачевском военном госпитале. Двое других - в Винницкой и Закарпатской областях - не были госпитализированы.

"Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что анализ заболеваемости среди военных и гражданского населения свидетельствует, что чаще всего инфекция распространяется во время эпизодических встреч с друзьями и родственниками, которые не входят в круг лиц совместного проживания или ежедневного общения. 

Напомним, что 16 апреля во Львове от коронавируса умер сотрудник Вооруженных сил Украины. Это второй летальный случай коронавирусной болезни в Вооруженных силах Украины. 6 апреля умерла служившая в армии жительница города Надворная Ивано-Франковской области.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также