За сутки количество заболевших COVID-19 в ВСУ увеличилось на четыре

По состоянию на 7 утра 22 апреля в Вооруженных силах Украины было зарегистрировано 43 случая заболевания коронавирусом. За сутки количество увеличилось на четыре, сообщили на странице Командования медицинских сил ВСУ в Facebook.

Четыре человека выздоровели, двое умерли. На изоляции находятся 289 человек.

Среди тех, у кого коронавирус был обнаружен за прошлые сутки, один находится в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона, один в Мукачевском военном госпитале. Двое других - в Винницкой и Закарпатской областях - не были госпитализированы.

"Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что анализ заболеваемости среди военных и гражданского населения свидетельствует, что чаще всего инфекция распространяется во время эпизодических встреч с друзьями и родственниками, которые не входят в круг лиц совместного проживания или ежедневного общения.

Напомним, что 16 апреля во Львове от коронавируса умер сотрудник Вооруженных сил Украины. Это второй летальный случай коронавирусной болезни в Вооруженных силах Украины. 6 апреля умерла служившая в армии жительница города Надворная Ивано-Франковской области.