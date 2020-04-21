Китайские исследователи: гидроксихлорохин при COVID-19 не эффективнее стандартного лечения, но имеет больше побочных эффектов

Применение вещества гидроксихлорохин (HCQ), входящего в препараты от малярии, в том числе и "Плаквенил", не помогает очистится от коронавируса SARS-CoV-2 или облегчить симптомы у пациентов с COVID-19 лучше, чем стандартное лечение. При этом оно имеет больше побочных эффектов.

Об этом говорится в рандомизированном контролируемом исследовании 150 госпитализированных взрослых скоронавирусной болезнью в Китае, пишет Medscape. Испытание проводил Вей Тан из отделениями пульмонологии и реаниматологии при больнице Жуйцзинь в Шанхае и его коллеги.

Средний возраст пациентов - 46 лет, 55% из них - мужчины. Почти все пациенты имели легкое или умеренное заболевание; у двоих была тяжелая болезнь.

Испытуемых пациентов раздели на две группы по 75 пациентов. К первой, контрольной группе, применяли стандартную терапию, ко второй - стандартную плюс гидроксихлорохин по 1200 мг в день на протяжении трех дней, затем 800 мг в день на протяжении последующих дней. Длительность терапии составила две недели при легком или умеренном течении заболевания и три - при тяжелом. На 28 день ученые оценивали излечение от вируса и побочные эффекты.

Результаты исследования показали, что на 28 день лечения вирус SARS-CoV-2 не определялся у 85,4% пациентов из группы с HCQ и у 81,3% пациентов со стандартным лечением. Частота отрицательного результата не различалась между группами на 4, 7, 10, 14 и 21 день, уточнили в журнале "Качественная клиническая практика".

Между группами не обнаружили различий по облегчению симптомов заболевания. На 28 день облегчение симптомов отмечено у 59,9% пациентов на фоне комбинации стандартной терапии с гидроксихлорохином и 66% в группе стандартной терапии.

Побочные эффекты наблюдались у 8,8% пациентов из группы стандартной терапии и у 30% из тех, кому давали гидроксихлорохин. Самым частым побочным эффектов была диарея - она наблюдалась у 10% из группы HCQ и ни у одного из второй группы.

Кроме того, у двоих пациентов в группе гидроксихлорохина наблюдались серьезные побочные действия: у одного - прогрессия заболевания, у второго – инфекция верхних дыхательных путей.

Отмечено достоверное снижение уровня С-реактивного белка, биомаркера воспаления, к 28 дню в основной группе, по сравнению с контрольной группой (6,98 против 2,72 мг/л).

Авторы предполагают, что облегчение симптомов может быть вызвано противовоспалительным эффектом HCQ.

"Гидроксихлорохин не позволяет быстрее элиминировать SARS-CoV-2 или облегчить симптомы у пациентов с COVID-19, по сравнению со стандартной терапией", - говорится в заключении исследователей.

Напомним, что в конце марта глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что Украина ведет переговоры о поставках препаратов с действующим веществом гидроксихлорохин, которые показаны, в частности, для лечения малярии, и продемонстрировали эффективность при лечении COVID-19.

Минздрав Украины включил гидроксихлорохин в протокол лечения COVID-19. Препарат не рассчитан на самолечение и может применяться только по решению врачей. Эффективность гидроксихлорохина в лечении больных COVID-19 в настоящее время тщательно изучается во многих странах, в частности в США и странах ЕС.

В апреле правительство Индии решило подарить Украине 30 тысяч таблеток гидроксихлорохина.