Офис Зеленского объявил о начале клинических испытаний украинского лекарства против COVID-19

Офис президента Владимира Зеленского объявил о начале клинических испытаний украинского лекарства, которое "может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, которые вызывает для организма человека коронавирусная инфекция".

Об этом говорится на сайте президента Украины.

"Изучается возможность комплексного использования этого средства как для лечения коронавирусной болезни, так и для профилактики заболевания", - заявили в ОП.

Зеленский надеется, что клинические испытания официально подтвердят эффективность препарата, и в дальнейшем он поможет уберечь жизни тысяч украинских граждан.

"Я верю в украинских ученых, и сегодня по всей стране мы держим за них кулаки", - отметил президент.

Что это за лекарство, пока не сообщается.

Напомним, что специфического лечения от коронавирусной инфекции пока не существует. Все сообщения о лекарствах от коронавируса являются фейком и попыткой нажиться на панике.

Ранее появилась информация, что группа ученых идентифицировала 69 лекарств и экспериментальных составов, которые могут быть эффективными при лечении нового коронавируса и болезни COVID-19. Многие лекарства и составов из этого списка уже используют для лечения других заболеваний. Исследователи считают, что их повторное использование может привести к более быстрым результатам, чем создание абсолютно нового противовирусного препарата. Однако исследования еще ведутся.