Учёные определили 69 препаратов для тестирования против коронавируса

Группа ученых идентифицировала 69 лекарств и экспериментальных соединений, которые могут быть эффективными при лечении нового коронавируса и болезни COVID-19. Об этом сообщает американское издание The New York Times.

Соответствующий список появился в исследовании, опубликованном на сайте bioRxiv – площадке, где учёные со всего мира публикуют препринты своих статей из биологических наук. Появлению, как пишет NYT, сопутствовало проведение исследований генов SARS-CoV-2.

Учёные отмечают, что многие лекарства и соединения из этого списка уже используются для лечения других заболеваний. Исследователи полагают, что их повторное использование может привести к более быстрым результатам, чем создание совершенно нового противовирусного препарата.

Среди «кандидатов», которые могут противодействовать SARS-CoV-2, 24 препарата, одобренных Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Они помогают при таких болезнях, как рак, болезнь Паркинсона и гипертония. Среди прочих были такие лекарства, как галоперидол и метформин, принимаемые пациентами с диагнозами шизофрения, диабет второго типа.

Препарат от малярии хлорохин, о котором ранее упоминал президент США Дональд Трамп, также в списке. В то же время, как указывает NYT, исследователи пока отказываются делать поспешные выводы относительно того, какой из препаратов сможет победить SARS-CoV-2, во всяком случае, до проведения всех необходимых испытаний.