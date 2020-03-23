На этой неделе в Украину поставят еще несколько партий тестов на COVID-19

В Украине запаса ПЦР-тестов на коронавирус хватит как минимум на 10 дней. Также до конца недели пройдет еще несколько поставок тестов и медицинских препаратов.

Первые 250 000 экспресс-тестов, доставленных из Китая, распределят по больницам и критически важным подразделениям и организациям. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

Из них 100 000 передадут в ВСУ, ГПСУ, Нацгвардию и полицию. Остальные доставят в больницы, которые определены как базовые для противоэпидемических мероприятий.

"ПЦР-тесты являются одним из самых точных методов диагностики, поскольку дает возможность определить наличие инфекции даже при минимальном содержании ее штаммов в биологическом материале. Первая часть партии тестов уже до конца понедельника будет доставлена в лаборатории всех областей Украины, соответственно с анализом их текущих нужд", - сообщили в Офисе президента.

80 000 респираторов и 10 000 комбинезонов, привезенных из Китая, направили в больницы и медикам скорой помощи. Аппараты искусственной вентиляции легких также передали в больницы, которые в них нуждаются.

Полученные 500 000 трехслойных масок направили военным, полиции, пограничникам и тем службам, которые контактируют с населением. На этой неделе ожидаются поставки тест-систем из других стран, также купят отечественные тесты, и, кроме этого, медицинский груз доставляют самолетами из тех стран, из которых Украина эвакуирует своих граждан.

Напомним, самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт "Борисполь" из китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавирусной инфекции. Кроме того, доставлены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с распространением COVID-19.