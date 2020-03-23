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Кличко поставил под сомнение цифры Минздрава по коронавирусу в Киеве

"Возможно, в Минздраве где-то не совсем корректно подсчитали".

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что количество подтвержденных больных с COVID-19 в Киеве - 24 человека, а не 29, как заявили накануне в Центре общественного здоровья.

"Мы получаем информацию от государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины", куда направляем тесты на подтверждение или опровержение подозрения. Результаты поступают нам каждые сутки, и на сегодня имеем 24 случая. Возможно, в Минздраве суммируют цифры по всех регионах и где-то не совсем корректно подсчитали. Мы понимаем, что сегодня всем сложно, большая нагрузка, могут быть ошибки", - заявил Кличко в понедельник в своем видеообращении.

По его словам, за сутки в Киеве выявили 14, а не 20 лабораторно подтвержденных случаев. Это восемь женщин в возрасте от 25 до 49 лет и шесть мужчин в возрасте от 23 до 56 лет.

22 из 24 случаев инфицирования - завозные (из Франции, Испании, Германии), два - местные (из Житомисркой области и Киева).

Госпитализированы только 13 человек, остальные 11 находятся на самоизоляции и получают лечение дома под контролем врачей.

Быстрыми тестами в Киеве проверили 594 человек.

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