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Минздрав планирует привлечь к борьбе с коронавирусом интернов и студентов-медиков

Речь идет о студентах 5 и 6 курсов.

Минздрав планирует привлечь к борьбе с коронавирусом интернов и студентов-медиков
Первокурсники НМУ на общем собрании
Фото: lovi-moment.com.ua

Министерство здравоохранения планирует привлечь к борьбе с коронавирусом интернов и студентов-медиков. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"МОЗ призвал к сотрудничеству подчиненные заведения высшего медицинского образования. Мы будем привлекать, в частности, интернов, которые сейчас находятся на заочном цикле обучения, а также студентов 5 и 6 курсов", - сказал во время брифинга в воскресенье заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

В министерстве призвали студентов связаться с ответственными лицами в университетах и "помочь медикам на местах спасать жизни украинцев".

Также ведомство обратилось в Службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей с просьбой делегировать специалистов эпидемиологического профиля в эпидбригады, созданные на базе лабораторных центров Минздрава.

Ранее о намерении привлечь студентов-медиков и интернов к борьбе с COVID-19 сообщили в Испании, которая догнала Италию по темпам распространения коронавируса. Кроме того, там планируют вернуть на работу недавно уволенных врачей и медсестер. По подсчетам испанского Минздрава, таким образом удастся увеличить количество медперсонала на 50 тысяч человек.

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