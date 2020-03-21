В Тернополе на самоизоляции находятся 125 человек

В Тернопольской области, где накануне был подтвержден первый случай коронавирусной инфекции, 125 человек находятся на самоизоляции.

Об этом информирует Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом.

Штаб сообщает, что по состоянию на 21:00 21 марта в области зарегистрирован один случай COVID-19 - это житель города Залещики, состояние больного - средней тяжести.

"Еще один случай с подозрением на COVID-19 не подтвердился. На самоизоляции сейчас в Тернополе находится 125 человек", - говорится в сообщении. Напомним, с субботы, 21 марта, в области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом. В областном центре с понедельника, 23 марта, ужесточат карантин: остановят общественный транспорт и введут обязательный масочный режим.

Для жителей Залещицкого и соседних районов тоже усилили ограничения в передвижении. На выездах из районного центра устанавливают полицейские посты. Правоохранители также будут проводить температурный скрининг.

Отметим, что Залещицкий район граничит с Черновицкой и Ивано-Франковской областями.

Также накануне стало известно, что в Молдове коронавирус обнаружили у четырех человек, посещавших Почаевскую лавру в Кременецком районе на севере Тернопольской области.