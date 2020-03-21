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Минздрав пригрозил частным лабораториям лишением лицензий в случае сокрытия обнаруживания COVID-19

Они обязаны передавать первые 5 положительных и 10 отрицательных образцов для подтверждения в национальную лабораторию.

Минздрав пригрозил частным лабораториям лишением лицензий в случае сокрытия обнаруживания COVID-19
Фото: ajansspor.com

Министерство здравоохранения Украины намерено отзывать лицензии у лабораторий, в том числе частных, которые не будут отчитываться о проведенных исследованиях на коронавирус по установленной форме.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает пресс-служба Минздрава.

"Есть требование к частным лабораториям передавать первые пять положительных и 10 отрицательных образцов в национальную лабораторию для подтверждения. В настоящее время они обязаны отчитываться по установленной форме. В случае нарушения Минздрав будет инициировать отзыв лицензии", - сказал Виктор Ляшко.

Ранее Минздрав анонсировал увеличение количества проверок на коронавирус. Ляшко подчеркнул, что диагностировать "всех подряд" не будут, но увеличится количество случаев COVID-19 и подозрений на эту болезнь.

Также главный санврач сообщил, что врачи при необходимости будут проводить тесты на коронавирус у пациентов дома.

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