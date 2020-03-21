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Французские медики заявляют об успехах в лечении коронавируса препаратом против малярии, изобретенным 70 лет назад

В Украине препарат не продается.

Французские медики заявляют об успехах в лечении коронавируса препаратом против малярии, изобретенным 70 лет назад
Фото: EPA/UPG

Врачи из Марселя, юг Франции, утверждают, что провели исследование, в рамках которого пациенты с коронавирусом успешно прошли курс лечения препаратом от малярии - хлорохином. Об этом сообщает британское издание Telegraph.

"В рамках исследования из 36 пациентов 20 получили данный препарат. Через шесть дней 70% пациентов, принимавших хлорохин, считались излеченными, то есть вирус больше не обнаруживался в образцах крови", - пишет издание. - В контрольной группе, которая не получала препарат, излечилось по сравнению с 12,5% пациентов.

Ранее об эффективности хлорохина также заявлял Китай

"Это значительный эффект, - комментирует в статье доктор Эндрю Престон, специалист по микробному патогенезу из Университета Бата, который не принимал участия в исследовании. - Тем не менее, исследование проводилось на очень небольшом количестве пациентов, и его необходимо воспроизвести в гораздо большем масштабе, чтобы оно было научно убедительным".

Хлорохин — синтетический антималярийный и антиревматический препарат, который ещё в 1934 году синтезировал немецкий учений из компании Bayer. 

В Украине было зарегистрировано это лекарство под другим торговым названием, но термин его регистрации истек в 2014 году. Потому сейчас купить его невозможно. 

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