Минздрав подтвердил еще 10 случаев COVID-19 в Черновицкой области

Больше половины инфицированных приходится на два села.

По состоянию на 22:00 20 марта в Украине подтверждено 39 случаев COVID-19.

Министерство здравоохранения сообщает, что 10 новых случаев зафиксировано в Черновицкой области.

"На данный момент в Украине 3 летальных исхода от COVID-19. Пациент, у которого первым было зафиксировано COVID-19, уже выздоровел", - отмечают в министерстве.

Глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в свою очередь сообщил, что в течение пятницы в регионе провели 27 анализов, из которых 10 оказались положительными.

"Таким образом, всего на территории Черновицкой области зафиксированы уже 25 случаев инфицирования", - сказал Осачук.

Больше половины инфицированных приходится на два села: 11 человек в селе Коленковцы Хотинского района и еще 7 - в селе Брусница Кицманского района. По одному случаю есть в Хотине, Черновцах, Топоровцы Новоселицкого района, Лужаны Кицманского района, Иживцы Сторожинецкого района.

Состояние их здоровья стабильное, они находятся под наблюдением врачей, а один человек лечится амбулаторно. Только у двоих больных старшего возраста есть пневмония.

Один человек в Черновицкой области вылечился, а одна женщина умерла.

По состоянию на 22:00 20 марта в Украине подтверждено 39 случаев COVID-19:

Черновицкая область - 25 случаев. Киев - 3 случая. Днепропетровская область - 2 случая. Житомирская область - 2 случая. Ивано-Франковская область - 2 случая. Киевская область - 2 случая. Донецкая область - 1 случай. Львовская область - 1 случай. Харьковская область - 1 случай.

По состоянию на 20:00 20 марта в Украине было официально подтверждено 29 случаев коронавируса.