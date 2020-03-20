Фонд Порошенко профинансировал восстановление аппаратов искусственной вентиляции легких в Киевской больнице скорой помощи
Фонд Порошенко профинансировал восстановление аппаратов искусственной вентиляции легких в Киевской больнице скорой помощи
В Украине зафиксированы два новые случая коронавируса (обновлено)
В Украине зафиксированы два новые случая коронавируса (обновлено)
​В Украине началось внутреннее инфицирование коронавирусом, - Ляшко
​В Украине началось внутреннее инфицирование коронавирусом, - Ляшко
Рим, закрытый город
Рим, закрытый город
Карантин: що загрожує порушникам
Карантин: що загрожує порушникам
В Киеве введут режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
В Киеве введут режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
В Украине зафиксировали третью смерть от коронавируса
В Украине зафиксировали третью смерть от коронавируса
Емец: вирус будет распространяться, самое трудное еще впереди
Емец: вирус будет распространяться, самое трудное еще впереди
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Минздрав подтвердил еще 10 случаев COVID-19 в Черновицкой области

Больше половины инфицированных приходится на два села.

Минздрав подтвердил еще 10 случаев COVID-19 в Черновицкой области
Фото: EPA/UPG

По состоянию на 22:00 20 марта в Украине подтверждено 39 случаев COVID-19.

Министерство здравоохранения сообщает, что 10 новых случаев зафиксировано в Черновицкой области.

"На данный момент в Украине 3 летальных исхода от COVID-19. Пациент, у которого первым было зафиксировано COVID-19, уже выздоровел", - отмечают в министерстве.

Глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в свою очередь сообщил, что в течение пятницы в регионе провели 27 анализов, из которых 10 оказались положительными.

"Таким образом, всего на территории Черновицкой области зафиксированы уже 25 случаев инфицирования", - сказал Осачук.

Больше половины инфицированных приходится на два села: 11 человек в селе Коленковцы Хотинского района и еще 7 - в селе Брусница Кицманского района. По одному случаю есть в Хотине, Черновцах, Топоровцы Новоселицкого района, Лужаны Кицманского района, Иживцы Сторожинецкого района.

Состояние их здоровья стабильное, они находятся под наблюдением врачей, а один человек лечится амбулаторно. Только у двоих больных старшего возраста есть пневмония.

Один человек в Черновицкой области вылечился, а одна женщина умерла.

По состоянию на 22:00 20 марта в Украине подтверждено 39 случаев COVID-19:

  1. Черновицкая область - 25 случаев.
  2. Киев - 3 случая.
  3. Днепропетровская область - 2 случая.
  4. Житомирская область - 2 случая.
  5. Ивано-Франковская область - 2 случая.
  6. Киевская область - 2 случая.
  7. Донецкая область - 1 случай.
  8. Львовская область - 1 случай.
  9. Харьковская область - 1 случай.

По состоянию на 20:00 20 марта в Украине было официально подтверждено 29 случаев коронавируса.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также