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Жителю Нидерландов дали 70 суток ареста за угрозу заразить коронавирусом полицейских

23-летний парень был остановлен полицией за превышение скорости.

Жителю Нидерландов дали 70 суток ареста за угрозу заразить коронавирусом полицейских
Голландская полиция
Фото: EPA/UPG

В Нидерландах суд приговорил к десяти неделям административного заключения молодого человека, который намеренно кашлял на полицейских, заявляя, что заразил их коронавирусом.

В пятницу, 20 марта, суд в Гааге признал его виновным в угрозе причинения смерти, передает DW.

Судья мотивировал свое решение желанием предостеречь других сограждан от подобных поступков.

Как указано в вердикте, особенно в нынешнее кризисное время достойно порицания то, что мужчина собирался заразить сотрудников органов правопорядка.

23-летний осужденный не был инфицирован вирусом SARS-CoV-2. В ночь на 18 марта он ехал на автомобиле петляя и с превышением скорости и был остановлен полицией. Отказавшись от теста на содержание алкоголя в крови, молодой человек стал намеренно кашлять в лицо задержавшим его двум полицейским, заявляя: "У меня коронавирус, а теперь и у вас!".

Накануне министр здравоохранения Нидерландов подал в отставку после того, как упал в обморок во время дебатов по коронавирусу.

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