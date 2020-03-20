В Баварии вводят обязательный домашний карантин на две недели

Решение о введении общенационального запрета выходить на улицу в Германии могут принять после выходных.

Власти федеральной земли Бавария объявили обяхательный двухнедельный домашний карантин из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщает Independent.

"Нелегко принимать такое решение. Мы принимаем его в соответствии с нашими знаниями и совестью. Бавария будет и после коронавируса, но она будет сильнее, если мы не будем закрывать глаза на проблему", - заявил премьер Маркус Содер.

Решение о введении общенационального запрета выходить на улицу в Германии будет зависеть от того, как поведут себя жители страны в предстоящие выходные, заявил глава ведомства федерального канцлера Хельге Браун, передает Deutsche Welle.

"Суббота станет решающим днем, и мы особенно внимательно будем наблюдать за происходящим в этот день", - сказал Браун.

Он также отметил, что, несмотря на неоднократные призывы к жителям страны максимально избегать социальных контактов, люди продолжают встречаться большими группами - к примеру, в общественных парках. 18 марта канцлер Германии Ангела Меркель в своем телеобращении к нации в очередной раз настоятельно призвала немцев соблюдать установленные правительством ограничения на общественную жизнь.

По словам премьер-министра федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрида Кретчмана, в воскресенье, 22 марта, Меркель проведет встречу с главами земельных правительств, на которой будет обсуждаться возможность введения такого запрета.

Напомним, число инфицированных коронавирусом в Германии продолжает расти. К 20 марта общее количество заболевших в стране достигло 15 тыс. 320, число умерших увеличилось до 44.