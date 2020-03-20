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Власти Израиля запретили гражданам выходить из дома

На данный момент в стране зарегистрированы 677 случаев болезни COVID-19.

Власти Израиля запретили гражданам выходить из дома
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Фото: EPA/UPG

Власти Израиля ужесточат карантинные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Нарушителям карантина грозит судебное наказание.

Об этом вечером 19 марта заявил и.о. премьер-министра страны Биньямин Нетаньяху, сообщает Timesofisrael.

"В тяжелые времена я обязан принимать тяжелые решения. Позавчера минздрав издал распоряжение оставаться дома. Сегодня я подписал несколько чрезвычайных указов. С этой ночи они вводятся в действие. Среди прочего вводится ограничение на передвижение. От вас, граждане Израиля, требуется оставаться дома. Это не просьба, не рекомендация, это указание, которое обязательно к исполнению", - подчеркнул Нетаньяху.

Нетаньяху признал, что этот шаг "не похож ни на один с момента основания государства Израиль", но подчеркнул, что страна никогда прежде не сталкивалась с чем-то вроде коронавируса.

В Израиле гражданам разрешается выходить из дома только в случаях покупки лекарств и еды. Исключения возможно только для людей, которые задействованы в жизнеобеспечивающих производствах.

В 22:00 19 марта министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу. На данный момент в стране зарегистрированы 677 случаев болезни COVID-19, пишет newsru.co.il. Шестеро пациентов в тяжелом состоянии, 13 - средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко. 14 выздоровевших после коронавируса выписаны из больниц.

266 заболевших находятся в больницах. 86 проходят "домашнюю госпитализацию". 47 получают медицинскую помощь в гостиницах. 264 человека ожидают решения о месте их госпитализации.

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