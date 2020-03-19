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Италия вышла на первое место по числу жертв коронавируса

Общее количество инфицированных в Италии почти в два раза меньше, чем в Китае.

Италия вышла на первое место по числу жертв коронавируса
Фото: EPA/UPG

Италия превзошла Китай по числу пациентов, скончавшихся от последствий заражения коронавирусом.

По данным службы гражданской обороны Италии, вирус унес жизни 3405 человек, передает DW.

До сегодняшнего дня в Китае от COVID-19 умерли 3245 пациентов.

Сейчас в Италии 33 тысячи 190 человек инфицированы коронавирусом, что на 4 тысячи 480 больше, чем за прошлые сутки. Излечились от коронавируса в Италии 4 тысячи 440 человек, сообщает ANSA.

Общее количество инфицированных, умерших и выздоровевших составляет 41 тысяча 35 человек. При этом число заразившихся SARS-CoV-2 в Китае практически в два раза больше - 81 тысяча 137 человек.

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