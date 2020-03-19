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Европейский центробанк разработал программу для поддержки экономики на €750 миллиардов

Программа рассчитана до конца 20202 года. 

Европейский центробанк разработал программу для поддержки экономики на €750 миллиардов
Фото: EPA/UPG

Европейский центральный банк разработал спецпрограмму выкупа ценных бумаг на общую сумму 750 миллиардов евро, чтобы поддержать экономику Евросоюза во время пандемии коронавируса. Об этом пишет DW.

Ценные бумаги будут как от частного, так и от государственного сектора. 

Отмечается, что таким образом ЕЦБ хочет поддержать европейскую экономику, рост которой замедляется из-за коронавируса. Эта программа рассчитана до конца 2020 года.

Также ЕЦБ намерен предоставлять банкам экстренные кредиты и ослабить требованя по капиталу с целью стимулирования кредитования экономики Еврозоны.

Напомним, ранее глава Европейского центрального банка Кристин Лагард сообщала, что считает, что Европа столкнется с крупным экономическим шоком, сопоставимым с финансовым кризисом 2008 года, если страны ЕС не примут срочные меры в ответ на распространение коронавируса. При этом она подчеркнула, что при введении надлежащих ответных мер, экономический шок, вероятно, будет временным.

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