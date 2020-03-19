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Умер американский астронавт, признанный "самым одиноким человеком"

Уорден летал к Луне, но не высаживался на ее поверхность.

Умер американский астронавт, признанный "самым одиноким человеком"
Альфред "Ал" Уорден
Фото: twitter.com/USAinUAE

Астронавт Альфред "Ал" Уорден, летавший к Луне, но не высаживавшийся на поверхность спутника, скончался в возрасте 88 лет.

Об этом сообщает Национальное аэрокосмическое агентство США NASA.

"NASA выражает глубочайшие соболезнования семье и любимым астронавта Ала Уордена, чьи достижения в космосе и на Земле не будут забыты", - говорится в сообщении.

"Он летал к Луне как пилот командного модуля на борту (космического корабля) "Аполлон-15". В это время он поставил мировой рекорд как "самый одинокий человек", пока члены его команды ходили по поверхности Луны, он находился на расстоянии 2235 миль (3596,4 километра, – ред.) ото всех", - отмечается в заявлении.

Уорден в 1971 году управлял основным модулем корабля на орбите, пока два других астронавта находились на Луне. В Книге рекордов Гиннесса отмечается, что Уорден оказался на максимальном расстоянии, на котором один астронавт находился от другого.

После военной службы Уорден стал старшим научным сотрудником аэрокосмической отрасли в исследовательском центре Эймса NASA.

Первый человек, побывавший на Луне, американский астронавт Нил Армстронг скончался в августе 2012 в 83-летнем возрасте.

Последний из побывавших на Луне американский астронавт Юджин Сернан скончался на 83-м году жизни в январе 2017.

В январе 2018 года умер астронавт Джон Янг, побывавший на Луне в 1972 году.

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