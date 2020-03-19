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В Украине 66 человек скончались от гриппа с начала эпидсезона

Три смерти в результате последствий гриппа зафиксированы за последнюю неделю.

В Украине 66 человек скончались от гриппа с начала эпидсезона
Фото: ntv.ru

С начала эпидемического сезона в Украине зафиксировано 66 летальных случаев в результате гриппа, что подтверждено методом ПЦР. Ни один умерший не был привит против гриппа.

Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, три смерти от последствий гриппа зафиксированы за последнюю неделю.

"На протяжении отчетной недели против гриппа вакцинированы 105 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 237 936 человек", - добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в период с 24 февраля по 3 марта в Украине зарегистрировано шесть лабораторно подтвержденных летальных случаев из-за осложнений после заболевания гриппом.

Ч 2 по 8 марта были зафиксированы 9 смертей от осложнений гриппа.

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