В Украине 66 человек скончались от гриппа с начала эпидсезона

С начала эпидемического сезона в Украине зафиксировано 66 летальных случаев в результате гриппа, что подтверждено методом ПЦР. Ни один умерший не был привит против гриппа.
Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения.
Согласно сообщению, три смерти от последствий гриппа зафиксированы за последнюю неделю.
"На протяжении отчетной недели против гриппа вакцинированы 105 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 237 936 человек", - добавили в министерстве.
Ранее сообщалось, что в период с 24 февраля по 3 марта в Украине зарегистрировано шесть лабораторно подтвержденных летальных случаев из-за осложнений после заболевания гриппом.
Ч 2 по 8 марта были зафиксированы 9 смертей от осложнений гриппа.