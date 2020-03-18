В Viber появился чат для подвоза врачей в Киев

В Viber появился чат для подвоза в Киев медицинских сотрудников, проживающих в пригородах.

Об этом сообщил в фейсбуке врач Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Ярослав Куреза.

"До 3 апреля 2020 года не работает междугороднее транспортное сообщение. Многие медики не имеют возможности доехать на работу, с работы. Давайте поможем друг другу в это нелегкое время. Також приветствуется помощь медикам-киевлянам, проживающих далеко от мест своей работы", - отметил он.

Присоединиться к чату можна по ссылке.

Напомним, что с 18 марта "Укрзализныця" по распоряжению правительства полностью прекратила перевозки людей всеми видами внутреннего сообщения: пригородным, городским, региональным, дальним.

Кроме того, с 18 марта отменены все регулярные и нерегулярные автобусные междугородние перевозки пассажиров.

Запрет не касается только легковых автомобилей.