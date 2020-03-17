Кабмин с 17 марта закрыл метро, с 18 марта - все междугородние пассажирские перевозки

Кабинет министров принял решение об ограничении пассажирских перевозок на территории Украины для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Так, с 18 марта по 3 апреля введен запрет на пассажирский железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, а также работа метрополитенов.

Об этом сообщается на сайте правительства.

"Запрещены на всей территории нашего государства регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении; перевозки более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах. Кроме того, с 17 марта по 3 апреля запрещена перевозка пассажиров метрополитеном в Киеве, Харькове и Днепре", - говорится в решении Кабмина.

С 18 марта и до принятия отдельного решения запрещена перевозка пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутренних сообщений (пригородном, городском, региональном и дальнем). При этом "Укрзализныце" разрешено осуществлять отдельные пассажирские рейсы во внутреннем железнодорожном сообщении, решение по которым принимается в каждом отдельном случае по согласованию с Мининфраструктуры и Минздравом, или же международном железнодорожном сообщении по согласованию Мининфраструктуры, МИД и Госпогранслужбы.

Также с 17 марта в Украине запрещено проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек. Разрешены только меры, необходимые для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

С 17 марта заведения общественного питания (рестораны, кафе), торгово-развлекательные центры, другие учреждения развлекательной деятельности, фитнес-центры, учреждения культуры должны временно прекратить свою работу. Разрешено предоставлять услуги доставки заказа при условии обеспечения соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты.

Разрешается торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Также можно осуществлять банковскую и страховую деятельность.

Министерству здравоохранения поручено приостановить плановую госпитализацию и плановые операции, кроме неотложных и срочных. Кроме того, максимально подготовить и перепрофилировать медицинские учреждения для приема и лечения инфицированных больных в тяжелых состояниях.

Контроль за выполнением данного постановления правительства возложено на МВД и Национальную полицию.

Органам власти, предприятиям и организациям рекомендовано обеспечить организацию посменной работы сотрудников, а при технической возможности - удаленной.

Напомним, 16 марта президент Владимир Зеленский обратился к Кабинету министров с просьбой ужесточить ограничительные меры для предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной болезни COVID-19. При этом президент потребовал от Верховной Рады не уходить на карантин, поскольку необходимо внедрять "налоговую, земельную, трудовую реформы".

Вечером 16 марта Зеленский собрал крупный бизнес на Банковой для помощи в борьбе с коронавирусом и попросил у олигархов 12 млрд гривен. Позже президент анонсировал доставку в Украину миллиона тестов на коронавирус.