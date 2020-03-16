Это может быть сделано уже в понедельник на внеочередном заседании правительства.

Президент Владимир Зеленский обратился к Кабинету министров с просьбой ужесточить ограничительные меры для предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной болезни COVID-19.

Это может быть сделано уже в понедельник на внеочередном заседании правительства.

По мнению президента, эти меры должны включать следующее:

С 17 марта - запрет на работу учреждений культуры, ТРЦ, ресторанов, кафе, фитнес-центров и т.п. Рестораны и кафе смогут продолжить работу только на доставку еды. С 12:00 18 марта - остановка железнодорожного, авиационного и автобусного междугороднего и межобластного пассажирского сообщения, остановка работы метрополитена. Городские перевозки смогут выполняться, если в маршрутке меньше 10 человек, а в автобусе, троллейбусе и трамвае - меньше 20 человек. Переговоры с Международным валютным фондом о получении финансовой поддержки для преодоления последствий коронавируса. Программа кредитных каникул для малого и среднего бизнеса. Введение с 17 марта режима чрезвычайной ситуации в областях, где были подтверждены случаи коронавирусной болезни (Черновицкая и Житомирская). Отсрочка плановых меры и операции в больницах. Максимальне перепрофилирование медицинских учреждений для приема больных с COVID-19. Запрет массовых собраний (от 10 человек), включительно с церковными обрядами и церемониями. Ограничение экспорта продуктов питания. Гарантия бесперебойной работы продуктовых и хозяйственных магазинов, АЗС, аптек, банков, страховых компаний; предприятий критической инфраструктуры, грузового транспорта.

Напомним, что по состоянию на 16 марта в Украине выявили пять случаев COVID-19 - четыре в Черновицкой области, один - в Житомирской области. Одна заболевшая женщина умерла.

В то же время один мужчина в Черновицкой области уже сдал первый из двух негативных тестов на наличие болезни и вскоре может быть выписан.