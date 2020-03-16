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В Ferrari остановили производство

Такие же меры приняты на заводе Lamborghini.

В Ferrari остановили производство
Феррари
Фото: skysports.com

Заводы Ferrari в Маранелло и Модене на две недели остановили производство дорожных автомобилей, а также разработки болидов Формулы-1 из-за эпидемии коронавируса, сообщает Sky Sports.

Сотрудники отправлены по домам и вернутся к работе после 27 марта, если вынужденный отпуск не будет продлен.

По договоренности с профсоюзами, он будет полностью оплачен.

Вся деятельность, не связанная с производством, будет продолжена с помощью средств удаленного доступа.

Италия среди европейских стран пока что больше всех пострадала от пандемии коронавируса, и руководство компании отправило всех сотрудников по домам на неопределенное время.

Такие же меры приняты на заводе Lamborghini, где более 1800 сотрудников отправлены в отпуск как минимум до 25 марта.

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