30-летний английский снукерист Джадд Трамп, который является действующим чемпионом мира, стал победителем рейтингового турнира Gibraltar Open.
В финале Трамп в упорной борьбе обыграл своего соотечественника Кайрена Уилсона со счетом 4:3.
В этом поединке лидер мирового рейтинга оформил три сенчури (набрал за один подход к столу более 100 очков), набрав 123, 125 и 144 очка.
При этом серия в 144 очка стала лучшей на турнире. За этот показатель Трамп получил дополнительные премиальные в размере 5 тыс. фунтов.
Всего англичанин заработал на турнире 50 тыс. за победу, а также бонус в размере 150 тыс. фунтов, который получает игрок, который лучше всех выступил на четырех европейских турнирах.
Ранее Трамп в сезоне-2019/20 побеждал на International Championship, World Open, Northern Ireland Open, German Masters и Players Championship.
Таким образом, Джадд установил уникальное достижение - он стал первым игроком в истории, выигравшим шесть рейтинговых турниров в течение одного сезона.
По пять турниров в рамках одного сезона ранее выигрывали шотландец Стивен Хендри (1990/91), китаец Дин Джуньху (2013/14), англичанин Марк Селби (2016/17) и его соотечественник Ронни О’Салливан (2017/18).
Для Трампа эта победа стала 17-й на рейтинговых турнирах. По этому показателю он догнал Селби, с которым делит 7-8 позицию.
Больше всего титулов в своей карьере имеют О’Салливан и Хендри (оба - по 36).
Полное видео финала Gibraltar Open: