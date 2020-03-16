30-летний английский снукерист Джадд Трамп, который является действующим чемпионом мира, стал победителем рейтингового турнира Gibraltar Open.

В финале Трамп в упорной борьбе обыграл своего соотечественника Кайрена Уилсона со счетом 4:3.

В этом поединке лидер мирового рейтинга оформил три сенчури (набрал за один подход к столу более 100 очков), набрав 123, 125 и 144 очка.

При этом серия в 144 очка стала лучшей на турнире. За этот показатель Трамп получил дополнительные премиальные в размере 5 тыс. фунтов.

Всего англичанин заработал на турнире 50 тыс. за победу, а также бонус в размере 150 тыс. фунтов, который получает игрок, который лучше всех выступил на четырех европейских турнирах.

Ранее Трамп в сезоне-2019/20 побеждал на International Championship, World Open, Northern Ireland Open, German Masters и Players Championship.

Таким образом, Джадд установил уникальное достижение - он стал первым игроком в истории, выигравшим шесть рейтинговых турниров в течение одного сезона.

По пять турниров в рамках одного сезона ранее выигрывали шотландец Стивен Хендри (1990/91), китаец Дин Джуньху (2013/14), англичанин Марк Селби (2016/17) и его соотечественник Ронни О’Салливан (2017/18).

Для Трампа эта победа стала 17-й на рейтинговых турнирах. По этому показателю он догнал Селби, с которым делит 7-8 позицию.

Больше всего титулов в своей карьере имеют О’Салливан и Хендри (оба - по 36).

Полное видео финала Gibraltar Open: