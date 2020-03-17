Обладателя "Золотого мяча" не выпустили из тюрьмы под залог в 1,6 млн долл.

Парагвайский суд отказал обладателю "Золотого мяча"-2005, лучшему футболисту мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах Роналдиньо в изменении меры пресечения, сообщает UOL.
Защита экс-игрока сборной Бразилии пыталась добиться перевода своего подзащитного под домашний арест. За это был предложен залог в размере более чем 1,6 млн долл. Однако суд ответил отказом.
Ранее сторона Роналдиньо уже предпринимала за 750 тыс. долл. попытку освободить бразильца из-под стражи.
Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис Морейра были арестованы в аэропорту столицы страны - Асунсьоне за поддельный паспорт.
5 марта генеральный прокурор Парагвая выписал ордер на арест бразильца, но на следующий день экс-футболист был освобожден из-под стражи. Однако спустя несколько часов Роналдиньо вновь арестовали по запросу генпрокуратуры.
Позже суд принял решение продлить арест Роналдиньо до полугода.