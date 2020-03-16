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Игрок сборной Украины по футболу попал в зону риска заражения коронавирусом

Руслан Малиновский вместе с "Аталантой" ушел на карантин.

Игрок сборной Украины по футболу попал в зону риска заражения коронавирусом
Руслан Малиновский
Фото: © Atalanta B.C

Клуб украинца Руслана Малиновского - "Аталанта" ушла на карантин в связи с распространением коронавируса.

При этом команда из Бергамо планировала возобновить тренировки с 16 марта, однако сообщение о пяти случаях заражения коронавирусом в "Валенсии" изменило планы, учитывая, что среди зараженных игроков испанской команды были те, кто контактировал с футболистами "Аталанты" в матчах 1/8 финала Лиги Чемпионов (3:4), сообщает Football Italia.

"Аталанта" сыграла с Валенсией в Испании 10 марта. 

Малиновский в том матче вышел на замену на 78-й минуте.

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