Игрок сборной Украины по футболу попал в зону риска заражения коронавирусом

Клуб украинца Руслана Малиновского - "Аталанта" ушла на карантин в связи с распространением коронавируса.

При этом команда из Бергамо планировала возобновить тренировки с 16 марта, однако сообщение о пяти случаях заражения коронавирусом в "Валенсии" изменило планы, учитывая, что среди зараженных игроков испанской команды были те, кто контактировал с футболистами "Аталанты" в матчах 1/8 финала Лиги Чемпионов (3:4), сообщает Football Italia.

"Аталанта" сыграла с Валенсией в Испании 10 марта.

Малиновский в том матче вышел на замену на 78-й минуте.