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Игрок "Ювентуса" пожертвовал 120 тыс. евро больнице Турина на борьбу с коронавирусом

Леонардо Бонуччи помог клинике, в которой когда-то лечился его сын.

Игроки Серии А делают пожертвования больницам и собирают средства, чтобы помочь Италии справиться с пандемией коронавируса.

Леонардо Бонуччи
Фото: EPA/UPG
Леонардо Бонуччи

В частности, защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи сделал пожертвование клинике Турина "Читта-делла-Салюте" в размере 120 тыс. евро, сообщает football-italia.net.

Именно в этой клинике несколько лет футболист лечил своего сына.

В свою очередь, капитан "Наполи" Лоренцо Инсинье пожертвовал 100 тыс. евро в местную больницу "Котуньо" и призвал своих последователей в социальных сетях сделать то же самое.

Лоренцо Инсинье
Фото: EPA/UPG
Лоренцо Инсинье

Лидер бергамской "Аталанты" Йосип Иличич, который отметился покером в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Валенсии" (4:3), после матча справедливо присвоил себе мяч после этого исторического события.

Йосип Иличич
Фото: EPA/UPG
Йосип Иличич

Позже "Аталанта" объявила, что словенец подарил этот мяч больнице имени "Папы Римского Джованни XXIII" в Бергамо "в знак благодарности и привязанности врачам, медсестрам и всем тем, кто участвует в борьбе с ужасным вирусом, который сотрясает жизни всех людей".

Отметим, что на вечер воскресенья число инфицированных коронавирусом в Италии составляло 24 747 человек, а 1 809 людей скончались от последствий инфекции - это второй показатель в мире после Китая.

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