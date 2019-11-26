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Руководство "Наполи" оштрафовало капитана команды на треть миллиона евро

Лоренсо Инсинье может лишиться половины месячного оклада.

Руководство "Наполи" оштрафовало капитана команды на треть миллиона евро
Зачинщики "бунта на корабле" - Аллан (слева) и Инсинье
Фото: EPA/UPG

Руководство "Наполи" оштрафовал капитана команды Лоренцо Инсинье на 350 тыс. евро, что составляет 50% от валового месячного оклада игрока сборной Италии, сообщает Gazzetta dello Sport.

Кроме того, половины месячной зарплаты лишится полузащитник Аллан. Правда, сумма будет по скромней – всего 200 тыс.

Напомним, что между президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом и игроками команды возник серьезный конфликт. Из-за неудовлетворительных результатов команды владелец клуба решил наказать футболистов, обязав их неделю находится на тренировочной базе. Но игроки не подчинились.

Отмечается, что зачинщиками бунта были определены именно Инсинье и Аллан.

Добавим, что Инсинье не попал в заявку на выездной матч Лиги Чемпионов против "Ливерпуля, который состоится на "Энфилде" 27 ноября.

После 13-ти туров Серии А "Наполи" идет на 7-й позиции, уступая пропасть лидирующему "Ювентусу" - 15 очков.

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