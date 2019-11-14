Всего 38-летний Ибрагимович провел за "Гэлакси" 53 матча, в которых забил 52 мяча и отдал 17 результативных передач.
Новый сезон МЛС начнется в марте.
Клуб опубликовал видеоролик со всем голами шведского форварда за "Гэлакси".
Ибрагимович может продолжить карьеру в Серии А. В его услугах заинтересована "Болонья", возглавляемая другом Ибры Синишой Михайловичем.
We wanted Zlatan. We got Zlatan.— LA Galaxy (@LAGalaxy) 13 ноября 2019 г.
Thank you, @Ibra_official 🦁 pic.twitter.com/cVZpeqMRZU
Свой интерес к шведу высказал и президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис, сообщает Corriere dello Sport.
Звездный нападающий должен принять решение до 10 декабря.