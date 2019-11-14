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Ибрагимович завершил выступления за "Лос-Анджелес Гэлакси", его ждут в Европе

Златан покидает стан калифорнийцев.

Златан Ибрагимович
Фото: ЛА Гэлакси
Златан Ибрагимович
"Лос-Анджелес Гэлакси" на своем официальном сайте объявил, что клуб и Златан Ибрагимович по взаимной инициативе завершили сотрудничество.

Всего 38-летний Ибрагимович провел за "Гэлакси" 53 матча, в которых забил 52 мяча и отдал 17 результативных передач.

Новый сезон МЛС начнется в марте.

Клуб опубликовал видеоролик со всем голами шведского форварда за "Гэлакси".

Ибрагимович может продолжить карьеру в Серии А. В его услугах заинтересована "Болонья", возглавляемая другом Ибры Синишой Михайловичем.

Свой интерес к шведу высказал и президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис, сообщает Corriere dello Sport.

Звездный нападающий должен принять решение до 10 декабря.

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