Фото: ЛА Гэлакси Златан Ибрагимович

Всего 38-летний Ибрагимович провел за "Гэлакси" 53 матча, в которых забил 52 мяча и отдал 17 результативных передач.

Новый сезон МЛС начнется в марте.

Клуб опубликовал видеоролик со всем голами шведского форварда за "Гэлакси".

Ибрагимович может продолжить карьеру в Серии А . В его услугах заинтересована "Болонья", возглавляемая другом Ибры Синишой Михайловичем.

Свой интерес к шведу высказал и президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис, сообщает Corriere dello Sport.

Звездный нападающий должен принять решение до 10 декабря.