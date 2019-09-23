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Легенда Баварии установил рекорд Серии А
Рибери отмечает свой первый гол в футболке "Фиорентины"
Фото: EPA/UPG

В 4-м туре итальянской Серии А соперник донецкого "Шахтера" по групповой стадии Лиги Чемпионов – бергамская "Аталанта" принимал "Фиорентину".

Встреча завершилась боевой ничьей 2:2.

Один из голов "фиалок" на счету французский полузащитник "Фиорентины" Франка Рибери, который на 66-й минуте удвоил преимущество своей команды.

Таким образом, легенда "Баварии", который нынешним летом перебрался во Флоренцию, установил рекорд чемпионата Италии, сообщает Opta.

Франк стал самым возрастным легионером, который забивал дебютный гол в Серии А. На момент забитого гола Рибери было 36 лет и 168 дней.

Добавим, что бергамцы ушли от поражения в матче против "Фиорентины" лишь на 90+5 минуте.

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