В 4-м туре итальянской Серии А соперник донецкого "Шахтера" по групповой стадии Лиги Чемпионов – бергамская "Аталанта" принимал "Фиорентину".

Встреча завершилась боевой ничьей 2:2.

Один из голов "фиалок" на счету французский полузащитник "Фиорентины" Франка Рибери, который на 66-й минуте удвоил преимущество своей команды.

Таким образом, легенда "Баварии", который нынешним летом перебрался во Флоренцию, установил рекорд чемпионата Италии, сообщает Opta.

36 - Franck #Ribery é lo straniero piú anziano ad aver segnato il suo primo gol in Serie A (36 anni e 168 giorni). Evergreen. #AtalantaFiorentina pic.twitter.com/ESSkOE5Gaf — OptaPaolo (@OptaPaolo) 22 сентября 2019 г.

Франк стал самым возрастным легионером, который забивал дебютный гол в Серии А. На момент забитого гола Рибери было 36 лет и 168 дней.

Добавим, что бергамцы ушли от поражения в матче против "Фиорентины" лишь на 90+5 минуте.