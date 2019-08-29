Стали известны соперники "Шахтера" по групповому этапу Лиги Чемпионов

В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2019/20.
Чемпион Украины - донецкий "Шахтер" в группе С сыграет с "Манчестер Сити" (Англия), "Динамо" Загреб (Хорватия) и "Аталантой" (Италия).
На групповом этапе ЛЧ выступят 32 клуба: 26 получили прямые путевки, а шесть - "Олимпиакос", "Динамо" Загреб, "Црвена Звезда", "Аякс", "Брюгге" и "Славия" - пробились через квалификацию. Все они были разделены на 4 корзины. Во время жеребьевки "Шахтер" находился во второй корзине.
Полный состав групп выглядит следующим образом:
17/18 сентября: первый тур
1/2 октября: второй тур
22/23 октября: третий тур
5/6 ноября: четвертый тур
26/27 ноября: пятый тур
10/11 декабря: шестой тур
Финальный матч турнира состоится на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле 30 мая 2020 года.