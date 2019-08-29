Стали известны соперники "Шахтера" по групповому этапу Лиги Чемпионов

Турнир стартует менее чем через три недели.

В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2019/20.

Чемпион Украины - донецкий "Шахтер" в группе С сыграет с "Манчестер Сити" (Англия), "Динамо" Загреб (Хорватия) и "Аталантой" (Италия).

На групповом этапе ЛЧ выступят 32 клуба: 26 получили прямые путевки, а шесть - "Олимпиакос", "Динамо" Загреб, "Црвена Звезда", "Аякс", "Брюгге" и "Славия" - пробились через квалификацию. Все они были разделены на 4 корзины. Во время жеребьевки "Шахтер" находился во второй корзине.

Полный состав групп выглядит следующим образом:

17/18 сентября: первый тур

1/2 октября: второй тур

22/23 октября: третий тур

5/6 ноября: четвертый тур

26/27 ноября: пятый тур

10/11 декабря: шестой тур

Финальный матч турнира состоится на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле 30 мая 2020 года.