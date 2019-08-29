В столицах Нидерландов и Чехии, а также в бельгийском Брюгге состоялись заключительные ответные матчи стадии плей-офф Лиги Чемпионов, по результатам которых определились все участники группового этапа.

Обидчик киевского "Динамо" – "Брюгге" в довольно непростом, со стратегической точки зрения, поединке обыграл австрийский ЛАСК 2:1 (первый поединок также выиграли бельгийцы 1:0).

До предпоследней минуты, при счете 1:1, обе команды могли рассчитывать на выход в групповой этап – для этого, например, австрийской команде нужно было лишь забить один гол. Однако, это сделали бельгийцы и закрыли все вопросы по итоговому победителю.

В Амстердаме до 80-й минуты также была неопределенность в матче "Аякс" – АПОЭЛ. С учетом результата первого поединка на Кипре (0:0), счет 1:0 на "Йохан Кройф Арене" не давал голландцам полной уверенности в благоприятном исходе двухраундового противостояния.

Лишь гол Душана Тадича в концовке поединка "похоронил" интригу 2:0.

В Праге "Славия" выиграла свой матч против ЧФР "Клуж" с результатом идентичным недельной давности – 1:0.

Видео гола Яна Борила

Англия: Ливерпуль, Челси, Манчестер Сити, Тоттенхэм

Ливерпуль, Челси, Манчестер Сити, Тоттенхэм Испания: Барселона, Реал, Атлетико, Валенсия

Барселона, Реал, Атлетико, Валенсия Италия: Ювентус, Наполи, Интер, Аталанта

Ювентус, Наполи, Интер, Аталанта Германия : Бавария, Боруссия Д, Байер, РБ Лейпциг

: Бавария, Боруссия Д, Байер, РБ Лейпциг Франция : ПСЖ, Лион, Лилль

: ПСЖ, Лион, Лилль Россия: Зенит, Локомотив

Зенит, Локомотив Бельгия : Генк, Брюгге

: Генк, Брюгге УКРАИНА: ШАХТЕР

Португалия : Бенфика

: Бенфика Австрия: Ред Булл

Ред Булл Греция: Олимпиакос

Олимпиакос Хорватия: Динамо Загреб

Динамо Загреб Турция: Галатасарай

Галатасарай Нидерланды: Аякс

Аякс Сербия: Црвена Звезда

Црвена Звезда Чехия: Славия Прага

Таким образом, полный состав участников группового этапа ЛЧ выглядит следующим образом:

Команды поделены на четыре корзины. В корзину 1 вошли действующий обладатель трофея, победитель Лиги Европы и чемпионы шести стран с самым высоким рейтингом УЕФА. Состав остальных корзин определялся согласно коэффициентам клубов в рейтинге УЕФА.

Корзина 1: Ливерпуль (Англия), Челси (Англия), Барселона (Испания), Манчестер Сити (Англия), Ювентус (Италия), Бавария (Германия), Пари Сен-Жермен (Франция), Зенит (Россия).

Корзина 2: Реал (Испания), Атлетико (Испания), Боруссия (Дортмунд, Германия), Наполи (Италия), ШАХТЕР (УКРАИНА), Тоттенхэм (Англия), Аякс (Нидерланды), Бенфика (Португалия).

Корзина 3: Лион (Франция), Байер (Германия), Зальцбург (Австрия), Олимпиакос (Греция), Брюгге (Бельгия), Валенсия (Испания), Интер (Италия), Динамо (Загреб, Хорватия).

Корзина 4: Локомотив (Москва, Россия), Генк (Бельгия), Галатасарай (Турция), РБ Лейпциг (Германия), Славия (Чехия), Црвена Звезда (Сербия), Аталанта (Италия), Лилль (Франция).

Команды из одной национальной ассоциации не могут встретиться на групповом этапе, и клубы из России и Украины, согласно решению Исполнительного комитета УЕФА, будут разведены по разным группам.

Отметим, что жеребьевка группового этапа ЛЧ состоится сегодня в 19:00.