В столицах Нидерландов и Чехии, а также в бельгийском Брюгге состоялись заключительные ответные матчи стадии плей-офф Лиги Чемпионов, по результатам которых определились все участники группового этапа.
Обидчик киевского "Динамо" – "Брюгге" в довольно непростом, со стратегической точки зрения, поединке обыграл австрийский ЛАСК 2:1 (первый поединок также выиграли бельгийцы 1:0).
До предпоследней минуты, при счете 1:1, обе команды могли рассчитывать на выход в групповой этап – для этого, например, австрийской команде нужно было лишь забить один гол. Однако, это сделали бельгийцы и закрыли все вопросы по итоговому победителю.
В Амстердаме до 80-й минуты также была неопределенность в матче "Аякс" – АПОЭЛ. С учетом результата первого поединка на Кипре (0:0), счет 1:0 на "Йохан Кройф Арене" не давал голландцам полной уверенности в благоприятном исходе двухраундового противостояния.
Лишь гол Душана Тадича в концовке поединка "похоронил" интригу 2:0.
В Праге "Славия" выиграла свой матч против ЧФР "Клуж" с результатом идентичным недельной давности – 1:0.
Видео гола Яна Борила
- Англия: Ливерпуль, Челси, Манчестер Сити, Тоттенхэм
- Испания: Барселона, Реал, Атлетико, Валенсия
- Италия: Ювентус, Наполи, Интер, Аталанта
- Германия: Бавария, Боруссия Д, Байер, РБ Лейпциг
- Франция: ПСЖ, Лион, Лилль
- Россия: Зенит, Локомотив
- Бельгия: Генк, Брюгге
- УКРАИНА: ШАХТЕР
- Португалия: Бенфика
- Австрия: Ред Булл
- Греция: Олимпиакос
- Хорватия: Динамо Загреб
- Турция: Галатасарай
- Нидерланды: Аякс
- Сербия: Црвена Звезда
- Чехия: Славия Прага
Команды поделены на четыре корзины. В корзину 1 вошли действующий обладатель трофея, победитель Лиги Европы и чемпионы шести стран с самым высоким рейтингом УЕФА. Состав остальных корзин определялся согласно коэффициентам клубов в рейтинге УЕФА.
Корзина 1: Ливерпуль (Англия), Челси (Англия), Барселона (Испания), Манчестер Сити (Англия), Ювентус (Италия), Бавария (Германия), Пари Сен-Жермен (Франция), Зенит (Россия).
Корзина 2: Реал (Испания), Атлетико (Испания), Боруссия (Дортмунд, Германия), Наполи (Италия), ШАХТЕР (УКРАИНА), Тоттенхэм (Англия), Аякс (Нидерланды), Бенфика (Португалия).
Корзина 3: Лион (Франция), Байер (Германия), Зальцбург (Австрия), Олимпиакос (Греция), Брюгге (Бельгия), Валенсия (Испания), Интер (Италия), Динамо (Загреб, Хорватия).
Корзина 4: Локомотив (Москва, Россия), Генк (Бельгия), Галатасарай (Турция), РБ Лейпциг (Германия), Славия (Чехия), Црвена Звезда (Сербия), Аталанта (Италия), Лилль (Франция).
Команды из одной национальной ассоциации не могут встретиться на групповом этапе, и клубы из России и Украины, согласно решению Исполнительного комитета УЕФА, будут разведены по разным группам.
Отметим, что жеребьевка группового этапа ЛЧ состоится сегодня в 19:00.