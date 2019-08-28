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Форвард "Шахтера" прокомментировал свой переход в "Антальяспор"

Бланко-Лещук продолжит карьеру в Турции.

Нападающий "Шахтера" Густаво Бланко-Лещук перешел в стан клуба турецкой Суперлиги "Антальяспора", сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт рассчитан на 4 года.

Аргентинец прокомментировал свой переход: "Я очень рад быть здесь. Спасибо "Антальяспор" за хороший прием, я в восторге. Спасибо "Шахтеру" и "Малаге" за доверие и поддержку".

Напомним, в донецкий клуб форвард перешел в январе 2017 года из "Карпат" за 400 тыс. евро, но закрепиться в основном составе "горняков" не сумел. За 1,5 года Густаво провел за "оранжево-черных" всего 33 матча, забил 8 голов и сделал 3 ассиста.

Минувший сезон Бланко-Лещук отыграл в аренде в "Малаге", однако испанский клуб из-за проблем с финансами не смог воспользоваться оговоренной опцией по выкупу его контракта за 2,5 млн евро и форвард вернулся в "Шахтер".

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