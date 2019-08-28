Член набсовета "Укроборонпрома" стал основным претендентом на пост министра обороны
Член набсовета "Укроборонпрома" стал основным претендентом на пост министра обороны
В Киеве на Окружной из машины выбросили мужчину с перерезанным горлом
В Киеве на Окружной из машины выбросили мужчину с перерезанным горлом
Новый Кабмин может остаться без вице-премьеров
Новый Кабмин может остаться без вице-премьеров
Зеленский проведет закрытое совещание с фракцией «Слуга народа» накануне первого заседания Рады
Зеленский проведет закрытое совещание с фракцией «Слуга народа» накануне первого заседания Рады
Экс-главу Минздрава Богатыреву задержали в "Жулянах", она проведет ночь в изоляторе Нацполиции
Экс-главу Минздрава Богатыреву задержали в "Жулянах", она проведет ночь в изоляторе Нацполиции
В Харьковской области в прямом эфире напали на журналиста "112 Украина"
В Харьковской области в прямом эфире напали на журналиста "112 Украина"
Должность вице-спикера получит представительница "Батькивщины"
Должность вице-спикера получит представительница "Батькивщины"
Генпрокуратуру реформируют в Офис генпрокурора
Генпрокуратуру реформируют в Офис генпрокурора
Министром здравоохранения может стать экс-глава Одесской ОГА Максим Степанов (обновлено)
Министром здравоохранения может стать экс-глава Одесской ОГА Максим Степанов (обновлено)
ГлавнаяСпорт

Промоутер подтвердил, что поединок Усика с Такамом не состоится

Противник украинца еще не определен.

Промоутер подтвердил, что поединок Усика с Такамом не состоится
Эдди Хирн
Фото: EPA/UPG

Точно известны дата и место проведения премьерного боя Александра Усика в хэвивейте – это 12 октября арена WintrustArena в Чикаго, которая вмещает больше 10 тыс. человек.

Однако противник экс-абсолютного чемпиона мира в крузервейте до сих пор не известен.

Предполагавшийся поединок с камерунцем Карлосом Такамом не состоится. Это подтвердил со-промоутер украинского боксера Эдди Хирн.

"Такам не встретится с Усиком на ринге. Он предпочел подписать контракт с кем-то другим. Считаю, что он совершил глупый поступок.

Возможно, Усик встретится с Брайантом Дженнингсом. Этот вопрос мы обязательно обсудим при встрече в Лондоне. Как раз на бое Василия Ломаченко", - цитирует Хирна Xicana Boxing.

Добавим, что 31 августа в Лондоне состоится объединительный поединок в легкой весовой категории между чемпионом мира по версиям WBA и WBO, украинцем Василием Ломаченко (13-1, 10 КО) и обладателем пояса WBC, англичанином Люком Кэмпбеллом (20-2, 16 КО). 

На этом поединке будет присутствовать и Усик.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также