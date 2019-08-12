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Промоутер Усика заявил, когда украинец проведет бой с победителем реванша Руис – Джошуа

Для этого Александру нужно подтвердить статус претендента на пояс WBO.

Промоутер Усика заявил, когда украинец проведет бой с победителем реванша Руис – Джошуа
Александр Красюк
Фото: http://isport.ua

Генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Ukraine Александр Красюк, который является со-промоутером бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика рассказал о ситуации с предстоящим титульным боем украинца с победителем реванша Энди Руиса и Энтони Джошуа, который состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

Красюк заявил, что его подопечный должен будет провести бой с чемпионом мира по версии WBO в течение 180 дней после поединка Руис - Джошуа.

"WBO присвоила Усику статус суперчемпиона, а если суперчемпион решает перейти в следующий вес, то он автоматически получает статус обязательного претендента. Мы этим правилом воспользовались. Были стороны, которые по-другому смотрели на это, конкретно речь идет о Диллиане Уайте", - цитирует Красюка isport.ua.

"Александр Усик в ближайшее время подтвердит статус официального претендента, проведет свой поединок и будет ожидать победителя реванша Джошуа - Руис. Этот бой должен состоятся в течение 180 дней с момента, как WBO напишет соответствующее письмо, а они его напишут сразу после того, как второй бой Джошуа и Руиса состоится", - отметил Красюк.

Добавим, что Усик выйдет на ринг 12 октября в Чикаго. Соперник украинца официально еще не подтвержден, но, по всей вероятности, им станет камерунец Карлос Такам.

Напомним, их поединок должен был состояться еще в мае, но был перенесен из-за травмы Усика.

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