Мир меняется, оставаясь прежним
Мир меняется, оставаясь прежним
В Москве Tesla на автопилоте столкнулась с грузовиком и взорвалась
В Москве Tesla на автопилоте столкнулась с грузовиком и взорвалась
В Глевахе иномарка врезалась в маршрутку: двое погибших и более 10 пострадавших
В Глевахе иномарка врезалась в маршрутку: двое погибших и более 10 пострадавших
Джо Байден обошел Трампа в избирательных рейтингах в США
Джо Байден обошел Трампа в избирательных рейтингах в США
Зеленский устроил кадровые чистки в Житомире из-за ситуации с янтарем
Зеленский устроил кадровые чистки в Житомире из-за ситуации с янтарем
Зеленский приказал уволить начальников полиции и СБУ в "янтарных" районах Украины
Зеленский приказал уволить начальников полиции и СБУ в "янтарных" районах Украины
Глава "Укрзализныци" назвал свою зарплату
Глава "Укрзализныци" назвал свою зарплату
Складати чи не складати. Чому студенти-медики протестують проти IFOM?
Складати чи не складати. Чому студенти-медики протестують проти IFOM?
Индиец утопил подаренный родителями BMW, потому что хотел Jaguar
Индиец утопил подаренный родителями BMW, потому что хотел Jaguar
ГлавнаяСпорт

Украина заняла второе место в медальном зачете чемпионата Европы по прыжкам в воду

Наша сборная выступила успешно на домашнем первенстве Европы.

В Киеве на арене Liko Sports Centre завершился чемпионат Европы по прыжкам в воду.

Сборная Украины показала отменный результат, завоевав 7 медалей: по 3 – золотых и серебряных и одну бронзовую.

В общекомандном медальном зачете украинцы уступили лишь россиянам, у которых 12 наград: 6-2-4.

Всего было разыграно 13 комплектов наград.

 Место   Страна  Золото Серебро Бронза Всего
1  Россия 6 2 4 12
2  Украина 3 3 1 7
3  Германия 2 4 2 8
4  Нидерланды 1 1 0 2
5  Италия 1 0 1 2
6  Великобритания 0 2 4 6
7  Франция 0 1 0 1
8  Швейцария 0 0 1 1
Всего 13 13 13 39
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также