Украина заняла второе место в медальном зачете чемпионата Европы по прыжкам в воду

Наша сборная выступила успешно на домашнем первенстве Европы.

В Киеве на арене Liko Sports Centre завершился чемпионат Европы по прыжкам в воду.

Сборная Украины показала отменный результат, завоевав 7 медалей: по 3 – золотых и серебряных и одну бронзовую.

В общекомандном медальном зачете украинцы уступили лишь россиянам, у которых 12 наград: 6-2-4.

Всего было разыграно 13 комплектов наград.