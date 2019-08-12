Украина заняла второе место в медальном зачете чемпионата Европы по прыжкам в воду

Сборная Украины показала отменный результат, завоевав 7 медалей: по 3 – золотых и серебряных и одну бронзовую.
В общекомандном медальном зачете украинцы уступили лишь россиянам, у которых 12 наград: 6-2-4.
Всего было разыграно 13 комплектов наград.
|Место
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1
|Россия
|6
|2
|4
|12
|2
|Украина
|3
|3
|1
|7
|3
|Германия
|2
|4
|2
|8
|4
|Нидерланды
|1
|1
|0
|2
|5
|Италия
|1
|0
|1
|2
|6
|Великобритания
|0
|2
|4
|6
|7
|Франция
|0
|1
|0
|1
|8
|Швейцария
|0
|0
|1
|1
|Всего
|13
|13
|13
|39