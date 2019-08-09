Фото: uefa.com Лионель Месси

Лучшим стал гол Месси в ворота "Ливерпуля", забитый аргентинцем на 82-й минуте со штрафного удара на "Ноу Камп" в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов (3:0).

При голосовании рассматривались только голы из турниров, проводимых под эгидой УЕФА для клубов и сборных.

Лучший гол можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.

Среди номинантов также были:

2-е место - Криштиану Роналду ("Ювентус" - "Манчестер Юнайтед", 1:2), Групповой этап Лиги Чемпионов.

3-е место - Данило (сборная Португалии - сборная Сербии, 1:1), матч отбора Евро-2020.