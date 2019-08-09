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УЕФА признал гол Месси в Лиге Чемпионов лучшим голом сезона

Аргентинец забил "Ливерпулю" потрясающий гол со штрафного.

Лионель Месси
Фото: uefa.com
Лионель Месси
Капитан "Барселоны" Лионель Месси признан автором лучшего гола европейского сезона-2018/19, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Лучшим стал гол Месси в ворота "Ливерпуля", забитый аргентинцем на 82-й минуте со штрафного удара на "Ноу Камп" в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов (3:0).

При голосовании рассматривались только голы из турниров, проводимых под эгидой УЕФА для клубов и сборных.

Лучший гол можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.

Среди номинантов также были:

2-е место - Криштиану Роналду ("Ювентус" - "Манчестер Юнайтед", 1:2), Групповой этап Лиги Чемпионов.

3-е место - Данило (сборная Португалии - сборная Сербии, 1:1), матч отбора Евро-2020.

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