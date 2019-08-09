Стало известно место проведения объединительного боя межу Гвоздиком и россиянином Бетербиевым

Об этом источнику стало известно со слов менеджера экс-чемпиона мира Луиса Коллацо (39-7, 20 КО) Кита Конноли, клиент которого выступит в андеркарде боя между украинцем и россиянином.
Поединок Гвоздик - Бетербиев пройдет 18 августа.
Боксеры оспорят два титула в полутяжелом весе.
Об этом источнику стало известно со слов менеджера экс-чемпиона мира Луиса Коллацо (39-7, 20 КО) Кита Конноли, клиент которого выступит в андеркарде боя между украинцем и россиянином.
Поединок Гвоздик - Бетербиев пройдет 18 августа.