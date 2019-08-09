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Стало известно место проведения объединительного боя межу Гвоздиком и россиянином Бетербиевым

Боксеры оспорят два титула в полутяжелом весе.

Фото: Comments.UA
Бой между чемпионом мира WBC в полутяжелом весе Александром Гвоздиком (16-0, 12 КО) и обладателем титула IBF Артуром Бетербиевым (14-0, 14 КО) пройдет в Филадельфии (США), сообщает xsport.ua, ссылаясь на ESPN.

Об этом источнику стало известно со слов менеджера экс-чемпиона мира Луиса Коллацо (39-7, 20 КО) Кита Конноли, клиент которого выступит в андеркарде боя между украинцем и россиянином.

Поединок Гвоздик - Бетербиев пройдет 18 августа.

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