УЕФА назвал номинантов на призы лучшим игрокам Лиги Чемпионов-2018/19 по позициям

Были определены шорт-листы из трех человек для каждой позиционной награды.

Фото: uefa.com

Всего на каждую позицию претендовали по 3 игрока.

Победитель минувшего розыгрыша ЛЧ - "Ливерпуль" делегировал в номинанты 5 футболистов. По два претендента представляют "Тоттенхэм", "Аякс" и "Барселону", и, конечно, "Ювентус" не мог остаться без претендента.

Номинанты на награды по позициям в Лиге чемпионов-2018/19:

Вратари: Алиссон (Ливерпуль), Уго Льорис (Тоттенхэм), Марк-Андре тер Штеген (Барселона)

Защитники: Трент Александр-Арнолд (Ливерпуль), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Маттейс Де Лигт (Аякс/Ювентус)

Полузащитники: Френки де Йонг (Аякс/Барселона), Джордан Хендерсон (Ливерпуль), Кристиан Эриксен (Тоттенхэм)

Нападающие: Садио Мане (Ливерпуль), Лионель Месси (Барселона), Криштиану Роналду (Ювентус)

Отметим, что в прошлом году победителями стали исключительно футболисты "Реала" - Кейлор Навас (вратарь), Серхио Рамос (защитник), Лука Модрич (полузащитник) и Криштиану Роналду (нападающий).

Победителей назовут на жеребьевке группового этапа ЛЧ, которая состоится 29 августа в Монако.